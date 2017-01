08-01-2017, Marc Dol 112Gr.

Rokende bloempot zorgt voor brandweerinzet

Stadskanaal - Een rokende bloempot heeft zondagavond voor een brandweerinzet gezorgd aan de Belgiƫlaan in Stadskanaal.

De brandweer in Stadskanaal werd even na 19.15 uur opgeroepen voor deze brand in een flat. Een blusauto en een hoogwerker zijn uitgerukt om de brand te bestrijden.

Een inzet van de hoogwerker was niet nodig. Nadat de rokende bloempot uit de woning was verwijderd en geblust kon de brandweer de flat ventileren.