09-01-2017, Johan Wildeboer & Mark Heikens 112Gr.

Martin Jansema 50 jaar in het vak bij Wagenborg Nedlift (Video)

Wagenborgen - Vandaag, 09-01-17 viert Martin Jansema uit Wagenborgen zijn 50jarig jubileum als Internationaal Chauffeur in het Exceptioneel Transport bij dezelfde werkgever.

Martin is al op zijn 15e begonnen bij het vroegere Transportbedrijf Lommerts in Delfzijl, wat door de jaren heen is overgenomen door de firma Wagenborg uit Delfzijl. Wagenborg is van huis uit een Scheepvaart-Rederij, wat destijds de firma Lommerts heeft overgenomen met de Kranen en Speciaal transport & Montage.

Met deze overname heeft het bedrijf Martin zijn dienstjaren gewoon door laten tellen en met als resultaat dat Martin nog elke dag met plezier naar zijn werk gaat. Maandagmorgen in alle vroegte werd Martin door zijn collega's verrast. Een colonne van hijskranen en een vrachtwagen hielden Martin op bij zijn huis, waarna hij naar zijn werk werd gebracht om daar een warm onthaal te krijgen in het nabij zijn van zijn collega’s.