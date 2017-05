05-05-2017, Persbericht

Zaterdag De Dag van de Garnaal (06 mei 2017)

LAUWERSOOG - Met enthousiasme is het bestuur van Stichting Promotie Lauwersoog weer druk bezig met de voorbereidingen van “De dag van de Garnaal” in de haven van Lauwersoog.

De Dag van de Garnaal wordt dit jaar gehouden op zaterdag 06 mei 2017 gelijktijdig met de reddingbootdag van de KNRM. De dag begint vanaf 10 uur ‘s ochtends en eindigt om 17:00 uur ’s middags. De Dag van de Garnaal trok in 2015 ongeveer vijfendertigduizend bezoekers.

Een topattractie in Noord Nederland, zo noemt Peternel Looze de Dag van de Garnaal. Mevr. Looze is onderneemster op Lauwersoog en is de nieuwe voorzitter van Stichting Promotie Lauwersoog. Tijdens de Dag van de Garnaal, die op het haventerrein en in de visafslag wordt gehouden zullen veel evenementen zijn voor jong en oud met o.a. een grote braderie, oude ambachten, varen met garnalenkotters en ook is er een Shantykorenfestival. Zeelucht maakt hongerig. Ook wij van 112Groningen.nl zijn weer aanwezig met onze kraam en merchandise.(webshop)



Dit jaar is er enorm veel variatie op de haven van Lauwersoog. Zo is er een ongekend grote braderie met meer dan 150 kramen. Ook is er een grote oldtimershow van nostalgische vrachtwagens en veel live muziek. In de visafslag is weer het traditionele Santykoren festival met medewerking van De Magellan Singers uit Delfzijl, Het Zeemanskoor Lauwersoog, De Smokkelaars fan de Skans en De Waddenwichter uit Pieterburen.

Daarnaast zijn er vele schepen opengesteld voor bezichtiging en kan er GRATIS een rondvaart worden gemaakt op de Waddenzee aan boord van vele garnalenkotters, de ZK4 en op de sportvisboot “MS. Tender”. Donateurs van de KNRM kunnen inschepen op de snelste reddingsboten van Lauwersoog. De Dag van de Garnaal valt samen met de landelijke reddingbootdag. In dit kader zal de KNRM ook een aantal demonstraties geven met een “drenkeling” in de haven.

Om de gezellige drukte op de markt even te ontwijken kunt u voor de inwendige mens plaatsnemen op de aanwezige terrassen van de horeca in Lauwersoog. We gaan er vanuit dat het mooi zonnig weer wordt, maar ook met mindere weersomstandigheden is een bezoekje zeker de moeite waard. In de overdekte ruimte van de Visafslag staan een zeer groot aantal standhouders. Fijnproevers kunnen aldaar terecht voor diverse garnalen- en visproeverijen van alle soorten vis uit de Wadden- en Noordzee. Wie liever een gerookte harder, paling, vlam zalm of forel wil wordt eveneens op zijn wenken bediend. Ook een demonstratie garnalenpellen ontbreekt niet. Naast vele nautische activiteiten en visspecialiteiten zijn er demonstraties van oude ambachten en gezellige klanken van een draaiorgel, terwijl voor de jeugd eveneens het nodige is te beleven.

Ook aan de kinderen is gedacht! Zo zijn er op het haventerrein meerdere springkussens! Ook is er voor de kinderen (ook voor ouderen) heel wat te bekijken zoals de modelboten of bij de demonstraties van de KNRM en brandweer Anjum. Ook een kijkje in Het Informatie Paviljoen (HIP) is zeker de moeite waard! Daarnaast is er een echte zeemeermin en een levend standbeeld op de haven te vinden.

Komt u met de auto? Volg dan de aanwijzingen op van onze verkeersbegeleiders. Parkeer uw auto uitsluitend in de aangegeven parkeervakken. Langs de wegen geldt een algemeen parkeerverbod. Dit geld ook voor de bezoekers van de Reddingbootdag van de KNRM. Gratis pendelbusjes rijden de hele dag van en naar de parkeerplaatsen.

De Dag van de Garnaal wordt georganiseerd door Stichting Promotie Lauwersoog. Een dergelijk evenement is alleen mogelijk dankzij de steun van talloze sponsoren en vrijwilligers. De stichting wil dan ook alvast iedereen die een bijdrage levert om deze dag tot een succes maken hartelijk bedanken.