09-01-2017, Roderick Spijk & Johan Wildeboer

Grote storing hoogeland is voorbij (Video)

Gemeente Eemsmond e.o - Rond 14.00 uur maandagmiddag meldde Enexis een grote storing in de omgeving van Uithuizen.

Volgens Enexis zou een middenspanning kabel beschadigd zijn. Er werd eerder gesproken over 4000 huishoudens die zonder stroom zouden zitten. Dit werd later terug gedraaid naar 2600. Enkele bedrijven moesten verder op een nood aggregaat. Rond 16.00 uur werd gemeld dat de storing voorbij is. Enexis zal onderzoek doen naar de exacte oorzaak.