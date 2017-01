09-01-2017, Martin Nuver 112Gr.

Bed-bad-broodschip aangekomen in Groningen

Groningen - Het bed-bad-broodschip voor dakloze vluchtelingen is maandagmiddag aangemeerd in de stad. Rond de middag lag die bij het hoekje Eemskanaal naast de Praxis en zal bij de Berlagebrug plek in nemen voor een paar maanden.