09-01-2017, Jordi Haverdings/ Infoleek.nl

Zeven auto's botsten op de A7 (Video)

LEEK/WESTPOORT - Maandagmiddag om kwart over vijf zijn er op de A7 van Groningen naar Heerenveen 7 auto's op elkaar gebotst tussen Westpoort en Leek.

Door vermoedelijk een plotselinge rem-actie en het vele verkeer tijdens de spits zijn er daardoor 7 auto's met elkaar in botsing gekomen op de linker rijstrook. Dit is het zoveelste ongeval rond hetzelfde tijdstip en dezelfde locatie op de A7 in een korte periode.

Door het ongeval zijn beide rijstroken afgesloten en moest al het verkeer over de vluchtstrook wat al snel resulteerde in een lange file en een uur vertraging richting Friesland. Een ter plaatse gekomen ambulance heeft de bestuurders gecontroleerd op letsel. Of er ook iemand voor nader onderzoek naar een ziekenhuis moest is niet bekend.

Berger Poort uit Hoogkerk is met twee auto's ter plaatse gekomen en heeft 5 auto's afgesleept. Één bestuurder kon met zijn auto verder rijden. Na zo'n 1,5 uur is de snelweg weer volledig vrijgegeven.