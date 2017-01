09-01-2017, Raymond Bos & P. Wind

Vrouw raakt in vijver Petrus Campersingel

Groningen - De hulpdiensten van Groningen werden maandagavond opgeroepen voor een vrouw te water aan de Petrus Campersingel in de stad.

Het slachtoffer was al snel uit het water. Het slachtoffer werd met de ambulance maar het nabije ziekenhuis gebracht. De oorzaak is onduidelijk.

Collega site DVHN.nl zei in het begin dat er 1 persoon was overleden, maar die hadden niet een bron gecheckt. We twitterden het kort maar hadden het gelijk gerectificeerd en was nog niet op onze site. Hun verslaggever is gewaarschuwd dat het niet klopte. Wij leveren foto`s aan iedereen, sites zijn zelf verantwoordelijk voor teksten en info.

Dvhn