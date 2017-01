09-01-2017, Marc Dol 112Gr.

Schuurbrandje in Musselkanaal

Musselkanaal - Een brand in een schuur aan de Azaleastraat in Musselkanaal was maandag aan het einde van de middag snel onder controle.

De brandweer van Stadskanaal werd rond 16.40 uur opgeroepen en rukte met 1 bluswagen uit. Ondanks een snelle inzet van de brandweer heeft de schuur behoorlijke schade opgelopen. Waardoor het vuur is ontstaan is niet bekend.