09-01-2017, Johan Wildeboer 112Gr

Ongeluk op de N33 ter hoogte van Fivelpoort Appingedam

Appingedam - Op de N33 tussen Siddeburen en Appingedam ter hoogte van Fivelpoort heeft maandagavond een eenzijdig ongeluk plaats gevonden.

Door een nog onbekende oorzaak raakte een automobilist de macht over het stuur kwijt en belande in de naastgelegen berm. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt.

De N33 was tijdens het ongeluk in beide richtingen afgesloten voor het verkeer.

Tv Noord