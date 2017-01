10-01-2017, Niek Verburg

Waterleiding geknapt in Haren

Haren - Op de Walstroweg in Haren was vannacht een waterleiding gesprongen. Dit gaf dinsdagmorgen een waterballet in Haren. De straat stond blank.

Het waterbedrijf heeft het lek gereapareerd inmiddels. Het is onbekend hoeveel huishoudens er last van hadden.