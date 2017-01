10-01-2017, Marc Dol 112Gr.

Auto over de kop: 1 gewonde (Video)

EERSTE EXLOËRMOND (Dr) - Op de Drentse Mondenweg bij Eerste Exloërmond is dinsdagochtend om 08:55 uur een auto over de kop geslagen en in een sloot tot stilstand gekomen.

De brandweer van Tweede Exloërmond werd opgeroepen om hulp te verlenen, maar hoefde niet in actie te komen. De bestuurder van de auto is met onbekende verwondingen naar een ziekenhuis gebracht. Waardoor de auto van de weg is geraakt is niet bekend.