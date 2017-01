10-01-2017, Politie.nl

Diefstal bankpassen optiekzaak in Opsporing Verzocht

Groningen - Het programma Opsporing Verzocht besteedt vanavond aandacht aan een Groningse zaak.In januari 2016 werden bij een optiekbedrijf in Groningen twee bankpassen gestolen. Vlak erna wordt er met die passen flink gepind in Duitsland.