10-01-2017, OldambtNu.nl

Brandweer Winschoten blust brandende boom

In het parkje bij het Ubbo Emmius aan de Bovenburen in Winschoten stond dinsdag aan de einde van de middag een boomstam in de brand.

Een omstander heeft hierop de brandweer gebeld. De ter plaatse gekomen brandweer heeft met een straal hoge druk de brand weten te blussen.