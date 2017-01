11-01-2017, Gert Jan Schreuder-112groningen

Kettingbotsing zorgt voor lange file op N355

Groningen - Een kettingbotsing met vier voertuigen zorgde er woensdagmorgen voor dat er lange files ontstonden vanaf Aduard

Door nog onbekende oorzaak zijn de vier voertuigen op elkaar gebotst. Een ambulance is ter plaatse geweest voor eventuele gewonden. Het is niet bekend of er ook mensen zijn afgevoerd.

Het ongeval zorgde er wel voor dat mensen rekening moesten houden met ongeveer 15 min vertraging ivm de afhandeling en de berging.