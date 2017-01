11-01-2017, Polkitie Stad & Haren Instagram/ Facebook & Youtube printscreen

10 tips tegen internetoplichting van Dylan Haegens

Groningen - Een vage website biedt een Playstation 4 aan voor maar €50. Klinkt als een te goede aanbieding om waar te zijn, vind je niet? Maarja, €50 is toch ook wel heel aantrekkelijk. Doen of niet doen?

Dylan Haegens maakte in samenwerking met de Politie een 'Top 10' video met tips tegen internetoplichting. Zo weet jij na afloop van zijn video of je nou wel of niet die Playstation 4 moet kopen.

En ook wat je moet doen als een website of webshop wel heel veel informatie van jou wil hebben. Want waarom zouden zij een kopie van je ID-kaart nodig hebben? Bekijk snel de video en voorkom dat jij slachtoffer wordt van internetoplichting!