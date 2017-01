11-01-2017, Johan Wildeboer-112Groningen

Vrachtwagen kantelt na technisch mankement

Uithuizen - Woensdagmorgen is een vrachtwagen van de firma Pouw gekanteld aan de Ossengang in Uithuizen.

De vrachtwagen is enkele honderden meters voor zijn aankomst zijn olie verloren.

Omdat de chauffeur dit niet heeft opgemerkt reed hij dus gewoon achteruit naar de los locatie. Op het moment dat de kieper omhoog ging bleek het technisch mankement dus danig ernstig te zijn dat de kieper kantelde.

De oorzaak van het mankement zal door het bedrijf onderzocht worden. Door het vele olie wat op de openbare weg is gelekt werd een speciaal bedrijf ingeschakeld. Reym is gespecialiseerd in industriële reinigingen.

De firma Holtrop van der Flist heeft de combinatie op een dieplader vervoerd naar het bedrijf.