Het slachtoffer, een 47-jarige man uit Groningen, belde in de nacht van maandag 7 op dinsdag 8 november aan bij een willekeurige woning in Glimmen. Hij vertelde te zijn ontvoerd en in de buurt te zijn achtergelaten. De man droeg nauwelijks kleren en was mishandeld. Hij is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Het slachtoffer is een ex-lid van motorclub No Surrender. De politie houdt er sterk rekening mee dat er een link is tussen het feit dat het slachtoffer een ex-lid van motorclub No Surrender is en de mishandeling/ontvoering.

De twee aangehouden mannen worden verdacht van betrokkenheid bij de mishandeling en ontvoering. Vier eerder aangehouden verdachten zitten nog vast. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit.