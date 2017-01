11-01-2017, Mark Heikens & Johan Wildeboer 112Gr.

Coupures in Delfzijl gesloten door hoge waterstand (Video)

Delfzijl - De coupures in de haven van Delfzijl zijn woensdagavond tegen 19.00 uur gesloten wegens het hoge water.

In de avond tegen 23.00 uur wordt er op de Eems een waterstand van 3.20 meter boven NAP verwacht. Normaal gesproken ligt het waterpeil op 1.50 meter boven NAP. Het is voor de derde keer in korte tijd dat de dijkdoorgangen in de havenstad worden gesloten.

Eerder sloten de dijkdoorgangen op maandag 26 december 2016 en op woensdag 4 januari 2017.

Woensdagnacht tegen 02.00 uur zullen de coupures en dijkdoorgangen weer opengaan.’