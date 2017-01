11-01-2017, Marcel Klip 112hoogezand.nl

Rookontwikkeling in woning Sappemeer

Sappemeer - Woensdagavond om 21.08 uur moest de brandweer van Hoogezand met spoed uitrukken naar de Ponser in Sappemeer voor een woningbrand.

De bewoonster had in de woning rookontwikkeling waargenomen met een sterke brandlucht. De brandweer is in de woning op onderzoek geweest en kwam uiteindelijk uit bij een combi-magnetron waar de geur van verbrand plastic/kunststof het ergst was.

De bewoonster is in een ambulance opgevangen en gecontroleerd omdat ze rook had ingeademd. Twintig minuten aan aankomst kon de brandweer terug keren naar de kazerne.