12-01-2017, Gerrie de Groot 112Gr.

Schoorsteenbrand Oostwold snel onder controle (Video)

Oostwold(Oldambt) - Aan de Goldhoorn in Oostwold heeft donderdagmorgen een kleine schoorsteenbrand gewoed.

Hoe dit heeft kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. De brandweer heeft vermoedelijk delen van de schoorsteen moeten slopen om bij de vuurhaard te kunnen komen. Één kamer in het huis stond vol met rook. Hoe dit kwam is nog een raadsel. De brandweer van Finsterwolde heeft samen met de hoogwerker van brandweer Winschoten de klus geklaard.