12-01-2017, Politie.nl

Drugsdealer aangehouden

Groningen - De politie heeft woensdagmorgen in de Noorderspoorsingel in Groningen een 52-jarige inwoner van die plaats aangehouden.

De man viel op omdat hij op zijn fiets continu druk heen en weer fietste. Agenten vonden dit opvallend en controleerden hem. Hierbij bleek dat hij diverse bolletjes harddrugs bij zich had en hierin dealde. De in totaal 41 bolletjes harddrugs zijn in beslag genomen. De verdachte is ingesloten voor verhoor.