12-01-2017, Martin Nuver & Raymond Bos

Keukenbrand richt grote schade aan

Groningen - Donderdagavond om 20:05 uur werd de brandweer van Vinkhuizen opgeroepen voor een woningbrand aan de Meindert Hobbemastraat.

Ter plaatse gkomen bleek er veel rookontwikkeling in de woning te zijn doordat er brand was ontstaan in de keuken. De brandweer heeft de brand geblust en de woning geventileerd. Niemand raakte gewond. De hoogwerker ging nog even omhoog voor een controle. De keuken had veel schade.

Dvhn