13-01-2017, Jeroen Bos/112Groningen.nl

Treinstel ontruimd na rook in cabine

Zuidhorn - i.v.m. een defecte sneltrein was vrijdagmorgen korte tijd geen treinverkeer mogelijk tussen Groningen en Leeuwarden.

De reizigers moesten het treinstel verlaten en stonden even in de kou naast het spoor t.h.v de Johan van Zwedenlaan. Er was een beetje rookontwikkeling in het treinstel. Inmiddelss rijden de treinen weer.

Tv Noord

Dvhn