Naar aanleiding van berichtgeving over een ontvoeringszaak in Glimmen deed het gedupeerde ex-lid van de motorclub aangifte. De man zou de club zijn uitgezet, omdat hij niet vaak genoeg op clubbijeenkomsten verscheen. Hij moest dit bekopen met steeds oplopende geldboetes en meerdere mishandelingen. Ook nadat de eerder afgesproken boetes waren betaald, hielden de mishandelingen en bedreigingen niet op. Dat in combinatie met de publiciteit over de aanhoudingen in de ontvoeringszaak Glimmen waren voor het ex-lid de belangrijkste redenen om uiteindelijk toch naar de politie te stappen.

Met de aanhouding van de 33-jarige man op donderdagmiddag verwacht de politie alle verdachten voor zowel deze zaak alsook voor de ontvoeringszaak in Glimmen te hebben aangehouden.

Samen werken aan veilige samenleving

De politie werkt samen met partners aan een veilige samenleving en wil deze vorm van criminaliteit graag aanpakken. Informatie is daarbij essentieel. Daarom wil de politie graag in gesprek met mensen die bovenstaand verhaal op wat voor manier dan ook herkennen. Bent u getuige of slachtoffer van zware criminaliteit en twijfelt u over de stap naar de politie? Neem dan contact op met het Team Criminele Inlichtingen via telefoonnummer 079-3458 999. Dit gesprek is vanaf het eerste moment anoniem en strikt vertrouwelijk. Daarnaast heeft de politie samen met partners zorg voor veiligheid van aangevers en getuigen.

Update vrijdag 13-01-17: De politie, het Openbaar Ministerie en de gemeente Emmen zijn vrijdagmorgen ook binnengevallen bij het clubhuis van No Surrender in Emmen.