13-01-2017, Marc Dol 112Gr.

Twee gewonden bij ongeval bij Vlagtwedde (Video)

Vlagtwedde - Bij een ongeval op de Wedderstraat in Vlagtwedde zijn vrijdag twee gewonden gevallen.

Door een nog onbekende oorzaak is de bestuurder van een auto op de verkeerde weghelft gekomen waarna hij in botsing kwam met een andere auto. Deze auto kwam vervolgens tegen een boom tot stilstand. De brandweer was nodig om het slachtoffer uit zijn voertuig te bevrijden. De weg is geruime tijd afgesloten geweest tijdens de afhandeling van het ongeval.