13-01-2017, Jan Beets / Westnieuws.nl

Koninklijke onderscheiding voor Tiemen Baar

Oldehove - Vrijdagmiddag is Tiemen Baar uit Oldehove Koninklijk onderscheiden. Burgemeester Swart van de gemeente Zuidhorn spelde hem persoonlijk de versierselen op.

Hiermee werd dhr. Baar benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Tiemen Baar kreeg zijn onderscheiding tijdens zijn afscheidsreceptie op de brandweerkazerne in Oldehove. Als brandweerman heeft hij zich 38 jaar lang ingezet voor de bevolking van Oldehove en omstreken.

Tiemen begon 1 oktober 1978 als aspirant bij de Brandweer van de voormalige Gemeente Oldehove. Op 1 juli 1990 werd hij na de herindeling bevorderd tot korpscommandant bij het korps van Oldehove in de nieuwe Gemeente Zuidhorn. In 2014 na de overname door de Veiligheidsregio Groningen werd Tiemen Ploegchef van het korps.

Omdat het korps na een wervingsactie 4 nieuwe brandwachten mocht verwelkomen, was het voor Tiemen nu het moment om te stoppen. En laat hij er een jong en vitaal korps van 17 collega’s met een gerust hart achter. Ook voor Tiemen was het een primeur om in het korps van Oldehove de eerste brandweervrouw aan te nemen. Iets waar hij zeer trots op is.

Tiemen wordt opgevolgd door Leo Mechielsen die als nieuwe ploegchef de leiding van het korps op zich zal nemen. Vrijdag 13 januari nam Tiemen definitief afscheid van het korps met een feestelijke bijeenkomst voor vele genodigden.