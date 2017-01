14-01-2017, Marcel Klip 112hoogezand.nl

Man neergeschoten in Foxhol (Video)

Foxhol - Bij een schietpartij op de Talingstraat in Foxhol is vrijdagavond een man ernstig gewond geraakt.

Buurtbewoners hebben zeker drie knallen gehoord waarna ze het slachtoffer op straat zagen liggen. De man is gereanimeerd en later met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. De voertuig van de verdachten is later na een achtervolging aangetroffen op de Leenakkersweg in Zuidlaren. Een politieauto die in de achtervolging meedeed raakte door een nog onbekende oorzaak van de weg en kwam tegen een muurtje/kastje tot stilstand. De agenten raakte niet gewond.