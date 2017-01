Surveillerende agenten kregen een melding dat op de A28 een ernstig gewonde man lag. Een vrachtwagenchauffeur had inmiddels zijn vrachtwagen zo gepositioneerd dat het overige verkeer niet bij het slachtoffer kon. Toen de hulpdiensten arriveerden, werd al snel duidelijk dat de 20-jariige man uit Groningen was overleden. Na onderzoek en het horen van getuigen werd duidelijk dat de Groninger vermoedelijk was aangereden door een auto. De bestuurder was doorgereden.

De eigenaar van de auto werd later die nacht aangehouden. Hij werd overgebracht naar het politiebureau en daar ingesloten. Het is nog onduidelijk waarom de 20-jarige de A28 is opgelopen. Verkeersspecialisten van de politie doen dan ook nader onderzoek.