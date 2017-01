14-01-2017, Roderick Spijk

Hoog water in Delfzijl (Video)

Delfzijl - Het hoge water was duidelijk zichtbaar van vrijdag op zaterdag in de Delfzijl. Het water lag overal, ook op plekken waar het normaal niet hoort te komen.

We maakten sfeerbeelden in de haven vannacht. Inmiddels is het water weer gezakt. NOS