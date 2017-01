De politie reageerde vrijdagavond op een melding dat een schietincident in Foxhol had plaatsgevonden. De daders zouden gevlucht zijn in meerdere auto’s. Het Mobiel Medisch Team kwam ter plaatse voor de medische zorg van het slachtoffer. De Talingstraat en omgeving werd afgezet. Ook vond een uitgebreide zoektocht naar de mogelijke daders die in meerdere auto’s waren gevlucht. Verder werd een Burgernetmelding afgegeven.

Achtervolging

Een politieagent zag één van de gevluchte auto’s rijden. Tijdens de achtervolging verloor een agent in een opvallende politieauto de macht over het stuur. Hierna ontstond een eenzijdige aanrijding in Zuidlaren. De agent is hierop bij een andere collega in de auto ingestapt om de zoektocht naar de auto en de verdachten voort te zetten.

Aantreffen auto

De verdachte auto werd vervolgens aangetroffen in Zuidlaren. De inzittende(n) waren verdwenen. Hierop werd volop in de omgeving gezocht naar de mogelijke verdachten. Daarbij werden onder andere speurhonden ingezet.

Aanhoudingen

Op grond van onderzoek en ingewonnen informatie via getuigen wist de politie tien verdachten in Zuidlaren aan te houden. Het gaat om verdachten in de leeftijden van 23 tot 42 jaar uit plaatsen in de provincie Groningen en Drenthe. Onderzoek moet uitwijzen hoeveel daders daadwerkelijk bij het schietincident betrokken zijn geweest. De politie gaat er in ieder geval vanuit dat meerdere verdachten betrokken zijn geweest bij het schietincident.

Team Grootschalige Opsporing

Vanwege de ernst van het incident en het feit dat er tien verdachten zijn aangehouden, is een zogenoemd Team Grootschalige Opsporing (TGO) samengesteld. Vandaag wordt ook nader sporenonderzoek gedaan op de locatie van het schietincident. De verdachten zitten vast. Zij zullen de komende dagen worden gehoord. Het rechercheteam sluit meer aanhoudingen niet uit.

Getuigenoproep

De politie is op zoek naar getuigen die iets van het schietincident in Foxhol hebben gezien en informatie hebben over personen of voertuigen die na het incident zijn gevlucht. Mensen kunnen met hun informatie bellen met het landelijke telefoonnummer 0900-8844.

UPDATE 21-01-17: Het Openbaar Ministerie heeft het voorarrest van de 4 verdachten inmiddels verlengd.

Dvhn

ANP