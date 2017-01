14-01-2017, Romke Notenbomer 112Marum.nl

Condensdroger zorgt voor rookontwikkeling

Marum - Zaterdag aan het eind van de middag werd de Marumer brandweer voor de tweede keer gealarmeerd.

Aan de Molenstraat in Marum werd een woningbrand gemeld. Een te heet geworden condensdroger bleek de boosdoener. De brandweer heeft later de woning die vol rook was komen te staan geventileerd.

De bewoonster van het pand is later onderzocht door ambulancepersoneel, omdat ze rook had ingeademd. De verwachting is dat de bewoonster later op de avond weer naar haar woning terug kan.