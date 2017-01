Na de verhoren werden acht verdachten in vrijheid gesteld. Daarna volgde zondagavond de aanhouding van een 23-jarige man uit Veendam. Met deze aanhouding zitten nog vier verdachten vast.

Naast de Veendammer zitten ook twee 33-jarige mannen uit Hoogezand en een 26-jarige man uit Stadskanaal vast. De politie sluit meer aanhoudingen in deze zaak niet uit, hoewel daar op dit moment geen aanleiding voor is. De acht verdachten die zijn vrijgelaten, worden niet meer als verdachte gezien in deze zaak.

Onderzoek

Over de toedracht van het schietincident wil de politie nog geen mededelingen doen. De scenario’s die worden genoemd, zijn ook bekend bij het Team Groteschalige Opsporing. Pas als het onderzoek klaar is en mogelijk vaststaat wat is gebeurd, kan meer gezegd worden over achtergronden en motieven.

Getuigenoproep