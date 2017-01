14-01-2017, Marcel Klip 112hoogezand.nl

Onderzoek bij woning na dodelijke schietpartij (Video)

Foxhol - De politie heeft zaterdag nog de hele dag onderzoek gedaan in en bij de woning aan de Talingstraat in Foxhol waar vrijdagavond een 29-jarige man uit de gemeente Stadskanaal werd doodgeschoten.

Op grond van onderzoek en ingewonnen informatie via getuigen wist de politie tien verdachten in Zuidlaren aan te houden. Het gaat om verdachten in de leeftijden van 23 tot 42 jaar uit plaatsen in de provincies Groningen en Drenthe. Onderzoek moet uitwijzen hoeveel daders daadwerkelijk bij het schietincident betrokken zijn geweest. De politie gaat er in ieder geval vanuit dat meerdere verdachten betrokken zijn geweest bij het schietincident.