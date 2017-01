14-01-2017, Michael Huising 112Gr.

Schoorsteenbrand Bosweg Anloo

Anloo - Aan de Bosweg in Anloo is zaterdagavond een schoorsteebrand ontstaan. Brandweer Annen en de hoogwerker van Veendam werden hiervoor gealarmeerd.

In afwachting van de hoogwerker hebben de brandweermensen van Annen de haard geleegd. Enige tijd later kon met behulp van de hoogwerker het rookkanaal worden geveegd. Al snel was het gevaar geweken en konden de eenheden weer inrukken.