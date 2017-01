15-01-2017, Marcel Klip 112hoogezand.nl

Auto botst op boom in Scharmer (Video)

Scharmer - Op de Hoofdweg tussen Kolham en Scharmer is zaterdagavond een auto op een boom gebotst.

De bestuurster verloor waarschijnlijk door de gladheid de controle over het voertuig en kwam tegen een boom tot stilstand. De vrouw is in de ambulance nagekeken maar mankeerde niks. Een bergingsbedrijf heeft de auto afgevoerd.