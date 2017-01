15-01-2017, 112Groningen

Pieter Ketting Koninklijk onderscheiden

Middelstum - Zaterdag is Pieter Ketting, vrijwillig brandweerman bij de blus- en hulpverleningsgroep Middelstum, Koninklijk onderscheiden.

Burgemeester Albert Rodenboog van de gemeente Loppersum speldde hem de versierselen op voor zijn jarenlange en plichtsgetrouwe opstelling. Pieter Ketting is op 1 januari 1997 in dienst getreden als vrijwilliger bij de gemeentelijke brandweer in Middelstum.

Daarvoor was hij al een aantal jaren actief als brandweerman bij de bedrijfsbrandweer van zijn toenmalige werkgever Aldel, het huidige Klesch Aluminium Delfzijl BV. De aanmelding in 1997 bij de overheidsbrandweer was een logische vervolgstap voor Pieter. Naast zijn vrijwillige brandweeractiviteiten vervult Pieter ook nog andere vrijwillige maatschappelijke functies.

Dvhn