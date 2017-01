15-01-2017, Mark Heikens, Gerrie de Groot 112Gr & Remon Veen

Uitslaande schuurbrand in Midwolda (2x Video)

Midwolda - In een schuur achter een woning aan de Hoofdweg in Midwolda is zondagmiddag brand uitgebroken.

Het is niet duidelijk of er mensen in het pand aanwezig waren, toen de brand uitbrak. De brandweer van Scheemda en Winschoten hebben de brand geblust. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan, is niet bekend. De brand is onder controle, de brandweer is nog enige tijd bezig zijn met nablussen. Dvhn