15-01-2017, Johan Wildeboer-112Groningen

Auto raakt van de weg en ramt verkeersborden

Appingedam - Zondagmiddag is een bestuurster met haar auto van de weg geraakt aan de Woldweg in Appingdam

De bestuurster is door vermoedelijke plaatselijke gladheid van de weg geraakt en in de berm beland. Via verschillende verkeersborden en een lantarenpaal kwam de auto flink beschadigt tot stilstand. Het mag een wonder heten dat de bestuurster niet in de sloot terecht is gekomen. Berger Bert van Dallinga heeft de auto afgesleept. De bestuurster is niet ernstig gewond geraakt maar wel per ambulance afgevoerd.

DVHN