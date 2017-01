15-01-2017, Oproep

Kat Coco vermist

Groningen - Een kat is in de periode dat ik weg was ontsnapt bij de oppas (Hunze). De eigenaresse is ten einde raad.

En is inmiddels nog steeds niet teruggevonden. Hij word vermist sinds 25 december. Omdat ik nog niet eerder wat heb kunnen doen is er veel tijd al verloren gegaan. Ik voel me heel erg verdrietig en hoop echt dat iemand toch iets heeft gezien of hem misschien in huis heeft genomen.