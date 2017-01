15-01-2017, Marc Dol 112Gr.

Saunabrand in Gasselternijveen (Video)

GASSELTERNIJVEEN - Een sauna achter een woning aan de Tuinstraat in Gasselternijveen is zondagavond door brand verwoest. Niemand raakte gewond.

De brandweer van Gasselternijveen is samen met de tankwagen van Gieten uitgerukt om de vlammen te bestrijden. De sauna was niet meer te redden. De brandweer heeft bij de naastgelegen woning gecontroleerd of het vuur was overgeslagen. Waardoor de brand is ontstaan is niet bekend.