15-01-2017, Sander Graafhuis

Noordlaren is weer in ijsstemming

Noordlaren - Ijsvereniging de Hondsrug is zondagavond begonnen met het sneeuwvrij maken van de skeelerbaan achter voormalig De Rieshoek aan de Zuidlaaarderweg.

Volgens de vrijwilligers kan er naar alle waarschijnlijkheid vanavond laat of vannacht begonnen worden met het besproeien van de baan. Het is nog even onzeker of het genoeg gaat vriezen maar in Noordlaren zijn ze er klaar voor.