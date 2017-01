16-01-2017, Marc Dol 112Gr.

Grote brand in een rommelmarktloods in Musselkanaal (Video)

Musselkanaal - Maandagmorgen werd de brandweer opgeroepen voor een brand aan de Schoolkade in Musselkanaal. Er werd ook een NL Alert uitgegeven i.v.m de vele rookontwikkeling.

Volgens de brandweer woedt er een uitslaande brand in een loods van 50x20 meter. De brandweer heeft opgeschaald naar Grip 1. De brandweer zal nog uren bezig met het blussen van de brand. Houdt ramen en deuren gesloten als u in de buurt woont is het advies. Update: Om 10:35 uur is men nogsteeds bezig met het bestrijden van het vuur. Er komt veel rook vrij. Dvhn (foto 2) Tv Noord Rtv Drenthe Hart van Nederland site