Uit het onderzoek naar het ongeval aan de Bornholmstraat wordt duidelijk dat het ongeval is ontstaan doordat de bestuurder in een bocht de controle over de auto kwijt is geraakt. Het voertuig raakte daardoor in de slip en kwam vervolgens in een naastgelegen sloot tot stilststand. Uit camerabeelden en uit sporenonderzoek trekt de politie de conclusie dat er zeer waarschijnlijk harder is gereden dan de toegestane snelheid. De politie doet nog nader onderzoek naar wie het voertuig bestuurde.

Als gevolg van het ongeval kwamen drie jongeren uit Sappemeer en Hoogezand om het leven. Een 19-jarige jongeman uit Westerbroek raakte ernstig gewond.

Verkeersongevallenanalyse (VOA)

Bij ernstige verkeersongevallen doet onder meer de Verkeersongevallenanalyse (VOA) van de politie onderzoek. De VOA kijkt onder andere naar sporen en probeert aan de hand hiervan samen met de uitkomst van verklaringen van betrokken, getuigen en eventuele camerabeelden, in kaart te krijgen hoe een ongeval heeft kunnen gebeuren. Ondanks dit - in politietermen - technische en tactische onderzoek kan het zijn dat niet alle onderzoeksvragen beantwoord kunnen worden.