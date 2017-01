Bij de verdachte in dat onderzoek is computerapparatuur in beslag genomen. Daarop zijn duizenden inloggegevens van mensen aangetroffen. De politie weet dat er inloggegevens zijn gebruikt om online aankopen te doen op andermans naam, anderen op te lichten of accounts te krijgen op goksites. Of alle aangetroffen inloggegevens daadwerkelijk zijn misbruikt is niet te achterhalen. Desondanks adviseert de politie alle mensen waarvan de mailadressen op de computer van de verdachte zijn aangetroffen, hun inloggegevens te wijzigen.

Het cybercrime-onderzoek is inmiddels nagenoeg afgerond.