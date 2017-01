16-01-2017, Politie Stad & Haren Facebook

Vermissing 14-jarige Iris Boekholt

Groningen - Sinds zaterdag 14 januari wordt de 14 jarige Iris Boekholt vermist. Zij heeft om 14 uur haar ouderlijk huis in Lewenborg verlaten en is tot op heden niet terug gekeerd.

Signalement: 1.68 m, donkerblond haar tot over de schouders, zwarte jas met bontkraag, grijze legging, zwarte laarsjes, normaal postuur.

Iris is op haar fiets vertrokken, soort gelijk als op de foto + roze mand voorop. De fiets is van het merk Popal.

Weet u waar Iris verblijft of heeft u haar gezien? Bel dan aub met 0900-8844, stuur een PB of meld u aan een politieburo.