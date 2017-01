16-01-2017, Johan Wildeboer-112Groningen

Schuurbrand tijdig ondekt in Garsthuizen

Garsthuizen - Maandagmiddag zijn de spuitgasten van Loppersum opgeroepen voor een schuurbrand in Garsthuizen.

In de schuur van een gedateerde woning zou volgens de melder een brand woeden. Bij inspectie van de brandweer bleek het te gaan om een forse rook ontwikkeling in het luchtkanaal. Door tijdig opmerken van de melder en ingrijpen van de brandweer is een brand voorkomen. De brandweer heeft de woning geventileerd. Tijdens de werkzaamheden was de doorgaande weg gestremd. In afwachting van de installateur werd de weg gedeeltelijk vrij gegeven.