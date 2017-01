16-01-2017, Sander Graafhuis 112Gr. & 112Haren.nl

IJsvereniging De Hondsrug druk bezig met ijsvloer (Video)

Noordlaren - Ook vanavond zijn de vrijwilligers van ijsvereniging De Hondsrug uit Noordlaren druk bezig met het creƫren van een mooie ijsvloer. Omstreeks kwart voor acht maandagavond ging de eerste tank met water op de baan.

In de nacht van zondag op maandag vroor het niet hard genoeg om een mooie ijsdikte aan te brengen, concurrent Haaksbergen had toen al een dikte van 1,5 cm dus liep hierdoor een stapje voor op Noordlaren. De KNSB keurt morgen het ijs in Haaksbergen of het voldoet aan de eisen voor het organiseren van een marathon. In Noordlaren geeft men zeker niet op en doet er alles aan om een mooie en dikke ijsvloer te maken. Of er morgen geschaatst kan worden op de baan in Noordlaren is nog niet bekend.

