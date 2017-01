18-01-2017, Sander Graafhuis 112Gr. & 112Haren.nl

Simon Schouten wint bij de mannen in Noordlaren(Video)

Noordlaren - Woensdag 18-01-17 is het weer zover. De marathon op natuurijs in Noordlaren is een feit.

In Noordlaren gaf men zeker niet op en deed men er alles aan om een mooie en dikke ijsvloer te maken.Met een topresultaat. Update dinsdag: De bond keurt de ijsvloer rond 10.30 uur, om 11.00 uur valt het besluit. Woensdagmorgen 18-01-17 komt een marathon in Noordlaren is besloten. De vrouwen starten woensdag om 10.00 uur, de mannen om 11.00 uur. Het komt o.a live op Tv Noord. Lisa van der Geest is winnares van de eerste marathon op natuurijs in Noordlaren. Simon Schouten won bij de mannen. Dvhn