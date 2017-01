17-01-2017, Raymond Bos & P. Wind

Schip hangt schuin door vaste trap

Groningen - De brandweer van Groningen kreeg maandagavond rond 22:45 een melding van een schip in problemen aan de Lopende Diep in de stad.

Ter plaatse hing een woonboot wat scheef. Men ging op onderzoek uit. Echter stond een brandweerman op de trap die toegang geeft tot de boot. Opeens kwam de trap in beweging en kwam de boot weer recht te liggen.

De boot was scheef gaan liggen omdat het waterpeil in de grachten was gedaald maar de trap bleef hangen aan de wal.