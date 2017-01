17-01-2017, Johan Wildeboer 112Gr.

Persoon zwemt in ijskoude water bij Delfzijl

Delfzijl - ⁠⁠⁠Hulpdiensten zijn dinsdagmiddag groots uitgerukt voor een persoon(vrouw) te water ter hoogte van het Eemshotel in Delfzijl.

Een zwemster bevond zich op een flinke afstand van het strand, waardoor ze moeilijk te bereiken was.

Met een boot is de zwemster uit het ijskoude water gehaald. Na behandeling in de ambulance, werd het slachtoffer met spoed overgebracht naar het ziekenhuis in Groningen.